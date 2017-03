Tống tiền bạn thân vì từng ngoại tình với bồ mình

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần. Án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, việc Hương cho là đang mắc nhiều bệnh cần ở ngoài chữa bệnh là không cần thiết.

Theo án sơ thẩm, Hương và chị T vốn chỗ bạn bè thân thiết. Năm 2011, chị T sống ly thân với chồng và có quan hệ tình cảm với ông C. Đến cuối năm 2012, chị T không còn quan hệ với ông C nữa mà quay về chung sống với chồng. Còn Hương lại có quan hệ tình cảm với ông C.



Bị cáo Hương chờ toà nghị án

Biết mối quan hệ bất chính trước của bạn thân và người tình, Hương nảy sinh ý định tống tiền chị T. Hương hẹn gặp chị T đe dọa nếu không đưa tiền sẽ cho chồng chị T biết hết sự thật. Sau ba lần đe dọa như vậy, Hương đã chiếm đoạt được của chị T. 25 triệu đồng.

Thấy "dễ ăn”, Hương tiếp tục ép chị T đưa tiếp cho mình 20 triệu đồng. Chiều 18-2, khi chị T. đang đưa tiền cho Hương tại một quán cà phê thuộc P.Đông Hưng Thuận, quận 12 thì bị công an bắt quả tang.

Bị cáo dùng tiền lấy được mua cho ông C. hai chiếc nhẫn vàng trị giá 18,6 triệu. Số còn lại hai người cùng nhau tiêu xài. Tại cơ quan điều tra, Hương khai có bàn bạc với ông C về việc tống tiền. Tuy nhiên, ông C phủ nhận việc này.