Tông xe trực diện, ba người trong gia đình tử vong

(PL)- Khoảng 4 giờ 30 ngày 7-2, trên QL 1A đoạn qua xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), xe ô tô bảy chỗ 73A-004.77 do ông Bùi Văn H. (trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển chở sáu người trong gia đình đã đâm vào xe tải 43C-035.20 do Trần Đình Nhân (trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông H., bà Bùi Thị H. (81 tuổi, mẹ ông H.), cháu Bùi Văn H. (12 tuổi, con trai ông H.) tử vong tại chỗ. Vợ, con gái, em trai và cháu rể ông H. bị thương nặng. Chiếc xe ô tô gần như biến dạng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Khoảng 13 giờ chiều 7-2, trên tuyến QL 1A đoạn qua xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô, xe máy và xe đạp. Theo người dân, xe ô tô bảy chỗ 38H-7804 do Nguyễn Việt Anh (trú Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển khi tránh một xe khách đã bị mất lái, đâm vào xe máy do Hồ Văn Quý điều khiển. Sau đó xe ô tô tiếp tục đâm vào xe máy do Hồ Quốc Chung điều khiển chở theo Trần Đình Phi. Cú đâm khiến xe máy trượt dài, tiếp tục va chạm với bốn học sinh đang trên đường đi học bằng xe đạp trước khi lao xuống hố sâu bên đường cùng ô tô. Hậu quả, anh Trần Đình Phi tử vong; Chung, Quý cùng tài xế ô tô và bốn học sinh bị chấn thương phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

D.DOANH - P.NHA