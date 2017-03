Tông xe vào hai học sinh vì chạy trốn công an

Bị cáo Xanh tỏ ra hối hận trước tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 11-7-2013, Xanh điều khiển xe máy 75D1-031.45 chở anh Dương Đình Vẽ chạy trên đường liên phường Hương Vân ra đường tránh TP Huế. Khi đến đoạn đường liên phường thuộc phường Hương Văn (Hương Trà), Xanh phát hiện có cảnh sát giao thông.

Do Xanh và anh Vẽ không đội mũ bảo hiểm, nên Xanh quyết định cho xe tăng tốc (70-80 km/h) để vượt qua công an. Chạy được 300m Xanh quay đầu lại xem công an có đuổi theo không.

Do thiếu quan sát phía trước, Xanh để xe máy chạy sang phần đường bên trái và đâm vào xe đạp của em Nguyễn Văn Thuận, Trần Thị Như Quỳnh (đều 14 tuổi là học sinh lớp 8 trường THCS Hương Văn).

Hậu quả em Thuận bị chấn thương sọ não tụ máu màng ngoài cứng thái dương, vỡ xoang hàm trái, chấn thương mắt trái gây teo, mất thị lực với tỉ lệ thương tật 54%. Em Quỳnh bị chấn thương chân trái đứt gân duỗi ngón 5, gãy mắt cá trong, bong sụn với tỉ lệ thương tật 29%.