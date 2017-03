Toyota trình làng Prius C Concept

Trong đó, chữ C là viết tắt cho city-centric. Ý tưởng hình thành chiếc xe này là nếu bạn có một gia đình đông người thì bạn chọn Toyota Prius V; nếu gia đình bạn không đông lắm thì chọn chiếc Prius thông thường; và nếu ít hơn nữa thì hãy chọn mẫu Concept mới này.



Chiếc C Concept này sẽ được đưa vào sản xuất t rong năm 2012 và Toyota chắc chắn rằng nó sẽ là một mẫu hybrid tiết kiệm nhất tại thị trường Mỹ.



Theo Toyota, mẫu xe này sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn chiếc Prius hiện tại bởi nó nhỏ hơn nhưng không gian bên trong cũng khá thoáng.



Dưới đây là một số hình ảnh về Prius C Concept.