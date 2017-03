TP đã xây dựng được hơn 8.300 căn nhà ở xã hội

Theo báo cáo, chương trình nhà ở xã hội đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng là cán bộ, công nhân viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân… Trong năm năm qua, TP đã xây dựng hơn 8.300 căn nhà ở xã hội, tương đương hơn 1,2 triệu m2 sàn (vượt 13% so với chỉ tiêu 1,1 triệu m2). Đầu năm 2010, đã khởi công ba dự án nhà ở xã hội với diện tích đất là 2,65 ha, quy mô 1.280 căn nhà ở xã hội, tương đương hơn 110.700 m2 sàn, dự kiến hoàn thành vào năm 2011-2012…

Tuy nhiên, hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do ngân sách TP có hạn, việc xã hội hóa đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách còn nhiều hạn chế. Việc khuyến khích các chủ đầu tư tham gia đầu tư từ xây dựng cho đến việc quản lý cho thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội ít hiệu quả do hiệu quả kinh tế không cao, thu hồi vốn chậm. Do đó, năm 2009 và 2010, TP có cơ chế hoán đổi quyền sử dụng đất do nhà nước trực tiếp quản lý để tạo quỹ nhà ở phục vụ đầu tư nhà ở xã hội.

VĨNH YÊN