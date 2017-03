TP đề nghị cho IDICO-IDI xây hai nút giao thông khác mức

Theo TP, trước đây dự án B.O.T An Sương-An Lạc, quốc lộ 1A do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quản lý, được đưa vào sử dụng và tổ chức thu phí từ tháng 11-2003. Hợp đồng được ký kết giữa Bộ GTVT và chủ đầu tư (Công ty TNHH B.O.T An Sương-An Lạc, nay là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, gọi tắt là Công ty IDICO-IDI). Theo đó, thời gian thu phí của dự án là 145 tháng.

Từ khi được đưa vào khai thác, đoạn tuyến An Sương-An Lạc đã trở thành một hành lang giao thông quan trọng, góp phần giải tỏa áp lực giao thông rất lớn ở nội đô TP. Tuy nhiên, thời gian qua, dọc theo tuyến đường này đã phát triển nhiều khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp lớn tập trung đông người và phương tiện lưu thông. Việc này khiến trật tự an toàn giao thông không được đảm bảo, nhất là tại khu vực trước cửa các nhà máy và tại những nơi có giao cắt đồng mức với đường đô thị trên tuyến.

Với phân tích như trên, UBND TP đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho phép Công ty IDICO-IDI được đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông khác mức trên quốc lộ 1A (đoạn An Sương-An Lạc) tại vị trí giao cắt với tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10B và xây dựng thêm các dải phân cách giữa làn xe thô sơ và làn xe cơ giới trên tuyến để tăng cường năng lực thông xe. Vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình này được tính toán bổ sung vào hợp đồng B.O.T An Sương-An Lạc hiện hành.

Trước đó, TP cũng đề nghị cho IDICO-IDI làm chủ đầu tư đường song hành Hà Huy Giáp với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng.

VĨNH YÊN