TP. HCM không có người chết do TNGT 4 ngày Tết

“Đây là năm đầu tiên trong nhiều năm gần đây, suốt 4 ngày Tết trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Kết quả này là điều rất đáng mừng và vinh dự cho lực lượng cảnh sát giao thông", báo cáo kết quả tình hình giao thông những ngày Tết, Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết như trên.



Bí thư Thăng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố chúc Tết PC67. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chiều 31-1, Đoàn lãnh đạo thành phố do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã tới thăm động viên, chúc tết Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM nhân ngày đầu năm mới.

Tham dự có ông Huỳnh Cách Mạng-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong-Giám đốc Công an Tp.HCM; Đại tá Trần Đức Tài-Phó giám đốc Công an Tp.HCM và lãnh đạo các sở ngành.

4 ngày Tết không có người chết do TNGT



Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67). Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) cho biết: "Kế hoạch xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, để người dân vui xuân đón Tết gồm 3 đợt trước, trong và sau tết.

Trước Tết được xác định từ 20 đến 26 Âm lịch, mật độ phương tiện lưu thông trên thành phố cao nhất trong năm do đó CSGT xác định 5 khu vực trọng điểm là cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, bến xe, nhà ga…

Trên cơ sở này, CSGT phối hợp với các lực lượng để mỗi khu vực lại có phương án đặc thù riêng, triển khai lực lượng và đảm bảo. Một số khu vực trước đây rất phức tạp nhưng đợt Tết này vẫn đảm bảo an toàn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, …"

Trong Tết xác định từ 29 Âm lịch đến hôm nay (mồng 4 Tết). Thời gian này, mật độ người xe tham gia giao thông giảm hẳn so với trước đó nhưng không vì thế mà buông lỏng, lực lượng CSGT vẫn tăng cường tuần tra kiểm sát, cảnh báo nhắc nhở người dân để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Xác định ngày mai (mồng 5 Tết) người dân khắp nơi sẽ đổ về thành phố để sinh hoạt làm việc trở lại, PC67 đã lên phương án không bố trí cán bộ nghỉ phiên nghỉ bù mà tiếp tục 100% trực chiến trong giai đoạn cao điểm sau Tết.

“Một điều đáng mừng và vinh dự cho lực lượng CSGT là đây là năm đầu tiên trong nhiều năm gần đây, trong những ngày Tết, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người”, Trung tá Phong tự hào nói.

Hóa trang chặn tuyệt đối đua xe trái phép



CSGT chặn đứng một vụ đua xe trái phép ngày mồng 1 Tết

Để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng đua xe trái phép trong dịp Tết, CSGT đã hóa trang xâm nhập. Đúng 14h chiều ngày mùng 1 Tết, PC 67 đã chặn bắt tại chỗ 6 xe , phá rã một đội đua xe tụ tập.

Thông báo tình hình an ninh chính trị thành phố, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Tp.HCM cho biết tình hình an ninh chính trị ổn định, Công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng đã ngăn chặn kịp thời một vụ tổ chức phản động. Trong 4 ngày ngày, thành phố xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự giảm so với những năm trước, tỷ lệ phá án là 63,64%.