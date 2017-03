TP Hồ Chí Minh mở đợt tổng kiểm tra các "lô cốt"

Cảnh tắc đường ở Thành phố Hồ Chí Minh do vướng các lô cốt

xây dựng chiếm dụng phần lớn mặt đường.

( Ảnh: Hoàng Hảo/TTXVN)

Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)



Theo đó, lực lượng thanh tra giao thông cùng với Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 kiểm tra, chấn chỉnh và xử phạt các đơn vị thi công lắp dựng rào chắn thi công không tuân thủ theo các quy định về an toàn giao thông, tiến hành xử phạt các đơn vị thi công chây ỳ, không khắc phục các tồn tại gây mất an toàn giao thông.Đối với các vị trí rào chắn đã hết thời hạn thi công, các đơn vị thi công không gia hạn giấy phép thi công mà vẫn để tồn tại rào chắn không phép, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử phạt nghiêm cho đến khi đơn vị thi công có giấy phép gia hạn thi công.Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thi công và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các tuyến đường có rào chắn chiếm dụng mặt đường như đường Bùi Hữu Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đường Phạm Văn Hai, Hoàng Sa (quận Tân Bình), đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 thuộc dự án Vệ sinh môi trường; đường Lũy Bán Bích, Âu Cơ, Bà Hom (quận Tân Phú) thuộc dự án Nâng cấp đô thị; đường Ngô Quyền, quận 10 thuộc công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thành Thái-Ba Tháng Hai-Ngô Quyền-Nguyễn Tri Phương.Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 70 vị trí rào chắn phục vụ thi công các công trình, dự án trên 36 tuyến đường. Qua kiểm tra, nhiều nhà thầu, đơn vị thi công vẫn thường xuyên vi phạm không có giấy phép thi công, không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, không bố trí đủ rào chắn, biển báo theo quy định, không thực hiện theo phương án thi công gây sạt lở, bơm nước trực tiếp ra đường…/.