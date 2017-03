TP.HCM: 5,2 triệu cử tri

Chiều 21-5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và ĐB HĐND các cấp tại TP.HCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết đến thời điểm này TP.HCM đã tổ chức lập và niêm yết danh sách hơn 5,2 triệu cử tri, trong đó số cử tri nữ là gần 2,8 triệu. Ông Lắm cho biết TP cũng rất chú trọng đến cử tri là khách vãng lai, người bị tạm giam, tạm giữ, chữa bệnh, giáo dục bắt buộc. Đến thời điểm này, 3.211 tổ bầu cử ở 24 quận-huyện của TP đều đã được chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng cho ngày bầu cử hôm nay (22-5).

Đặc biệt, Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Ủy ban Bầu cử TP đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh, cảnh sát PCCC cùng các ngành chức năng của các quận-huyện làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ và triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, nơi tổ chức các điểm bầu cử.





Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử Trường Đoàn Thị Điểm, quận 4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết TP có 38 ký túc xá, trong đó có 18 ký túc xá là điểm bầu cử, còn lại các bạn sinh viên sẽ đến các điểm tập trung cùng khu vực bỏ phiếu ở địa phương nơi sinh viên cư trú.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự đến nay cơ bản kiểm soát được tình hình. Công an TP.HCM quyết tâm đảm bảo ổn định để tình hình trật tự không diễn biến phức tạp.

“Công tác bảo vệ đã được chỉ đạo quyết liệt. Việc tổ chức bố trí lực lượng ở các điểm gắn liền với tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình và nâng cao ý thức cho người dân để không bị lợi dụng kích động tụ tập gây rối” - ông Phong nói.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thông tin thêm, những ngày qua, các thế lực thù địch ráo riết chống phá cuộc bầu cử nhưng cử tri TP đã đề cao cảnh giác tốt để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử, đặc biệt là ở khâu niêm yết danh sách cử tri và đảm bảo an ninh trật tự. Ông Nhân đề nghị TP.HCM lưu ý một số vấn đề, trong đó có vấn đề khó khăn của những cử tri lớn tuổi đi bầu cử. “Có thể họ không gạch tên các ứng cử viên được, cần có người hỗ trợ gạch giùm theo ý họ nếu họ yêu cầu” - ông Nhân nói và đề nghị TP chuẩn bị thêm giường xếp và phòng nghỉ để những cử tri lớn tuổi nghỉ lại nếu họ mệt.

Đặc biệt, ông Nhân lưu ý với Ủy ban Bầu cử TP.HCM cảnh giác những hoạt động phá hoại từ phương tiện công nghệ cao.