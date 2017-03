TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai có triều cường cao bất thường

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đang có đợt triều cường bất thường so với chu kỳ triều cường hằng năm. Theo đó, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh nên mực nước triều cường tại trạm Phú An, Biên Hòa và Thủ Dầu Một cao hơn mọi năm và duy trì từ ngày 29-10 đến nay.

Riêng tại TP.HCM, lúc 2 giờ 30 ngày 3-11, triều cường tại trạm Phú An đạt đỉnh 1,52 m (vượt báo động III). Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, các ngày từ 4 đến 7-11, triều cường tại trạm Phú An đạt từ 1,46 m đến 1,49 m. Hiện các hồ chứa ở thượng nguồn như Dầu Tiếng, Thác Mơ, Trị An mực nước về hồ vẫn còn thấp nên chưa xảy ra chuyện xả lũ.

V.THUẬT