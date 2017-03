TPHCM: Bỏ tù băng nhóm chuyên thuê khách sạn để trộm tài sản

Ngày 20/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản trong khách sạn do “nữ quái” Nguyễn Vũ Phụng Tiên (19 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, Bình Chánh, TPHCM) cầm đầu. Trong vụ án này, Tiên và Trần Thị Tuyết Hương (22 tuổi, ngụ P.13, Q.5, TPHCM) bị truy tố về tội: “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Minh Quốc Dũng (20 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM) bị xét xử tội: “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Theo cáo trạng của VKS, để có tiền tiêu xài Tiên đã câu kết với Hương, Dũng vào thuê phòng tại các khách sạn để trộm tài sản của các khách ở phòng khác.



Khoảng 4h ngày 29/6/2010, Tiên rủ Hương đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Nghé, Q.1. Sau khi thuê phòng, cả 2 đi lên các phòng khác mở cửa nhưng không được. Khi đến phòng 901, thấy chị Loh Jia Wen Emma ngủ mà không khóa chốt cài bên trong nên Tiên lẻn vào lấy cắp một laptop, điện thoại di động, máy chụp hình, máy nghe nhạc, 3 thẻ ATM, tiền và giấy tờ tùy thân…



Khi Tiên đột nhập vào trong thì Hương có nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới. Sau khi lấy được tài sản, cả 2 rời khách sạn và đem tài sản trộm được đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Tiếp đó, khoảng 5h sáng ngày 2/7/2010, Tiên, Hương cùng với Dũng và một số đối tượng khác đi chơi đêm về, rủ vào khách sạn Nhật Tiên trên đường Lý Tự Trọng (Q.1) thuê phòng nghỉ. Tại đây, Tiên, Hương đi kiểm tra các phòng của khách sạn. Phát hiện phòng 702, nắm cửa khóa vặn thì cửa phòng bật mở. Hương đứng ở cầu thang cảnh giới, Tiên vào phòng lấy 2 điện thoại, đồng hồ, bóp tiền… Tiên lấy thêm chiếc ba lô rồi mang tất cả về phòng mình. Kiểm tra trong ba lô không có tài sản gì ngoài quần áo, nên vứt ba lô xuống hành lang. Tiên, Hương bảo Dũng chở đi bán tài sản vừa trộm được nhưng khi xuống cầu thang, thấy có công an xuất hiện nên cả nhóm kéo lên phòng cố thủ. Tiên ném tài sản trộm được ra ngoài cửa sổ phi tang. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác của công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tài sản mà chúng trộm được ở 2 khách sạn trên trị gía gần 100 triệu đồng.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên còn khai nhận, với chiêu thuê khách sạn rồi trộm tài sản, chúng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản khác tại các khách sạn trên địa bàn TPHCM.



Điều đáng nói, các đối tượng này còn khá trẻ nhưng lại ăn chơi, lêu lổng và buông thả… Phụng Tiên khi 15 tuổi đã sinh con. Bà mẹ trẻ không chịu làm ăn mà vẫn theo đám bạn chơi bời, với những cuộc vui thâu đêm. Năm 2010, Tiên bị TAND TPHCM xử 2 năm tù tội: “Trộm cắp tài sản” chưa chấp hành án thì tiếp tục tái phạm. Còn Tuyết Hương có chồng và sinh con lúc 17 tuổi nhưng đã ly dị chồng.



Với hành vi phạm tội như trên, tòa sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Phụng Tiên 3 năm tù. Cùng với án cũ là 2 năm, Tiên phải chấp hành hình phạt tổng cộng 5 năm tù. Trần Thị Tuyết Hương bị phạt 2 năm. Còn Nguyễn Minh Quốc Dũng bị phạt 6 tháng, 13 ngày tù.





Theo Công Quang ( Dân trí)