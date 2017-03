TP.HCM: Chiều nay, các cửa ngõ có nguy cơ kẹt xe cao

(Bến phà đã phải điều toàn bộ sáu chiếc phà loại 60 tấn và 100 tấn quay vòng liên tục để giải tỏa khách (vào cùng giờ các ngày thường chỉ chạy bốn chiếc phà). Trên đường bộ, tại bốn cửa ngõ An Lạc, An Sương, Bình Triệu, Thủ Đức, lượng người và xe đi chơi trở về TP sớm cũng tăng mạnh.

Theo dự báo của các đội cảnh sát giao thông (CSGT) ở bốn cửa ngõ trên, từ 14 giờ đến chiều tối nay (2-5), lượng người, xe về lại TP sẽ tăng mạnh và nguy cơ xảy ra kẹt xe là rất lớn. Theo Trung tá Nguyễn Văn Ruông - Đội trưởng Đội CSGT An Sương, lực lượng của đội sẽ phối hợp với đội CSGT An Lạc phân luồng xe từ miền Tây về TP.HCM đi trên quốc lộ 1A và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương rẽ về các đường Lê Trọng Tấn - Tây Thạnh - Trường Chinh, hương lộ 5 - Hồ Học Lãm - đại lộ Đông Tây để đi vào nội đô, thay vì chỉ dồn về ngã tư An Lạc và An Sương.

Ở hướng từ ngã tư Vũng Tàu về, theo Trung tá Trần Như Sỹ - Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, các loại xe du lịch nhỏ sau khi qua cầu Đồng Nai nên rẽ sang ngã năm Tân Vạn - đường tỉnh 743 (về suối Lồ Ồ) - quốc lộ 1K - quốc lộ 1A - ngã tư vòng xoay cầu vượt Hiệp Bình Phước - quốc lộ 13 - Bình Triệu. Để tránh kẹt xe nghiêm trọng tại đoạn trước khu du lịch Suối Tiên như trong sáng 30-4, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ phân luồng xe con rẽ vào đường Công ty 621 (trước Nghĩa trang liệt sĩ TP) để đi vào đường trong khu Đại học quốc gia ra lại quốc lộ 1A về ngã tư Hiệp Bình Phước - quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu để vào nội đô.

L.ĐỨC - H.TUYÊN