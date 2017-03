TP.HCM cho phép chuyển đổi công nghệ xử lý rác Đa Phước

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong liên quan đến Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Ông Phong đã đồng ý chủ trương về đề xuất giải pháp thay đổi công nghệ mới để hạn chế việc chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Ông đề nghị Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam phải lập đề án cụ thể, gửi các sở-ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và trình UBND TP xem xét, trên cơ sở phải đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, quy hoạch, khoa học-công nghệ và môi trường.



Một góc Khu xử lý rác Đa Phước. Ảnh: GN

Trước đó, ông David Dương cho biết VWS đã đề xuất với UBND TP sẽ xây dựng nhà máy xử lý 2.000 tấn rác/ngày khép kín rộng khoảng 10 ha trong khuôn viên bãi rác Đa Phước.

“Đây là công nghệ khép kín, phục vụ cho việc nhận, xử lý thêm 2.000 tấn/ngày. Khi đó 2.000 tấn rác đầu vào sẽ được sàng lọc và lựa ra khoảng 1.500 tấn/ngày để sản xuất khí CNG, phân dạng lỏng, phân hữu cơ compost. Số còn lại (500 tấn/ngày) sẽ được đưa qua nhà máy đốt để sản xuất ra điện. Theo công nghệ này, chúng tôi cam kết tỉ lệ chôn lấp rác sẽ không quá 5% lượng rác tiếp nhận” - ông David Dương nói.



Về dự án Khu công nghệ môi trường xanh (tỉnh Long An), chủ tịch UBND TP giao Sở TN&MT rà soát, chuẩn bị nội dung báo cáo ủy ban để làm việc với UBND tỉnh Long An về tiến độ đầu tư xây dựng, quản lý, điều hành, công nghệ xử lý, phương thức vận chuyển chất thải rắn về Khu công nghệ môi trường xanh thuộc tỉnh Long An.