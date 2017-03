TP.HCM chủ động đổi mới để vươn lên

Những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới - Kinh tế giữ mức tăng trưởng cao liên tục nhiều năm, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, quy mô được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế TP chiếm tỉ trọng ngày càng cao, đến nay chiếm hơn 21% GDP và có tốc độ tăng trưởng 1,6-1,7 lần tốc độ tăng GDP của cả nước, đóng góp 30% ngân sách quốc gia. Đảng bộ TP quán triệt đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bám sát thực tiễn, luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm cơ chế, chính sách mới để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, phát triển các loại thị trường, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh các nguồn lực xã hội cho phát triển. - Thực hiện nhiều chính sách thu hút các nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; không gian đô thị mở rộng, phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, văn hóa-xã hội, cải thiện dân sinh; chỉnh trang đô thị, làm cho hệ thống hạ tầng, diện mạo đô thị ở nhiều khu vực thay đổi rõ rệt, góp phần nâng chất lượng sống nhân dân. - Đời sống nhân dân được cải thiện, GDP bình quân đầu người hiện đạt trên 5.100 USD. Đến nay số hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm chỉ còn 1,35%, số hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 2,78%. - TP giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt nâng cao thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. - TP tích cực thực hành dân chủ, thực hiện sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… (Trích phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tại hội thảo)