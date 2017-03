TP.HCM chưa nên xây trung tâm hành chính tập trung

Báo cáo cho hay chi phí quản lý tòa nhà TTHCC ở Đà Nẵng rất cao (phí quản lý khoảng 10 tỉ đồng/năm, tiền điện trên 800 triệu đồng/tháng). “Việc đầu tư TTHCC TP.HCM là rất khó khăn, do số hồ sơ hành chính phải giải quyết rất lớn, biên chế cũng gấp nhiều lần so với các tỉnh, thành khác… Đặc biệt, việc tổ chức tại một địa điểm phải tính đến an ninh, phòng cháy chữa cháy và kẹt xe” - báo cáo nêu.

Vì vậy, đoàn đề nghị Thành ủy cân nhắc chưa triển khai xây dựng TTHCC. Trước mắt, TP.HCM nên triển khai một cửa liên thông điện tử (kèm dịch vụ công trực tuyến) tại từng sở, ngành và giao một sở làm đầu mối cho việc tiếp nhận và trả kết quả.