TP.HCM chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới gần bờ

Chiều 12-12, Sở GTVT đã phát lệnh xuống các đơn vị chức năng phải trực 24/24 giờ tại các công trình cầu, đường, phà, bến xe, cây xanh.... để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của cơn áp thấp nhiệt đới đang tới gần bờ.



Các bến xe nhận được lệnh theo dõi sát sao diễn biến của áp thấp, không cho xe rời bến khi có mưa to, gió lớn.



Trên các tuyến đường có nhiều cây xanh, các tổ xử lý sự cố phải tuần tra, kiểm soát liên tục, xử lý kịp thời sự cố ngã đổ cây, rớt nhánh, gãy cành. Những ngày qua, khi áp thấp còn ở xa và có hướng đi vào khu vực Nam Bộ, TP.HCM... Công ty Công viên cây xanh đã gấp rút đốn hạ các cây bị mục gốc, thối thân.

Khoảng 15 giờ chiều nay, tại hai bến phà Bình Khánh và Cát Lái mưa đã chuyển lớn, gió thổi mạnh.



Lúc 15 giờ 30, việc qua lại bến phà Cát Lái của người dân đã trở nên khó khăn do mưa gió.

Theo chỉ lệnh của Sở GTVT, các đơn vị quản lý đường sông phải đi kiểm tra ngay bến đò dọc, đò ngang trên các tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè và những tuyến kênh, rạch khác.

Tại bến phà Bình Khánh, các loại thuyền, ghe chở khách sang xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã tăng cường các loại phao tròn, áo phao...



Tại bến phà Cát Lái, lúc 16 giờ nhân viên bến phà đi kiểm tra các loại dây, cáp neo buộc các phà không hoạt động vào vị trí an toàn.

Những chiếc phao bè nằm tại nhiều vị trí trên các chuyến phà được kiểm tra tình trạng sử dụng để sẵn sàng ứng cứu người già, trẻ em, người không biết bơi khi có tình huống xảy ra.





Các áo phao dành cho cá nhân, treo móc ở đầu mũi phà được kiểm tra kỹ tình trạng vải bạt, móc cài và treo vào điểm thuận lợi cho dân sử dụng...

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà TNXP, phụ trách phà Cát Lái, đến cuối chiều nay, chín chiếc phà tại bến này đã được kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật.

"Khi có mưa to gió lớn, sóng cao, bến phà sẽ chủ động tạm dừng hoạt động vận chuyển khách qua sông và đưa phà vào nơi neo buộc an toàn. Bến cũng đã chuẩn bị nơi tránh trú an toàn cho người dân tại hai đầu bến phía quận 2, TP.HCM và phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai khi có mưa to gió lớn xảy ra!" - ông Tuấn cho biết.