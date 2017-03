TP.HCM có đợt triều cường mới

Theo dự báo, lúc 4 giờ và 18 giờ 30 ngày 22-12, triều cường đạt đỉnh 1,36 m. Lúc 5 giờ và 19 giờ ngày 23-12 triều đạt đỉnh 1,42 m. Đến 6 giờ ngày 24-12, triều đạt đỉnh cao nhất trong đợt với 1,46 m.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Giám, dịp Noel năm nay, TP không lạnh như những năm trước. Sau Noel, nhiều khả năng các tỉnh Nam Bộ mới bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào. Dự báo từ nay đến đêm Noel, nhiệt độ trung bình ban ngày của TP và các tỉnh Nam Bộ từ 30oC đến 32oC. Ban đêm xuống còn 22oC đến 23oC.

V.THUẬT