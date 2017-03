TPHCM có thêm đội Cảnh sát giao thông

Sáng 10/10, Đại tá Ngô Minh Châu - Phó giám đốc Công an TP HCM đã đọc quyết định thành lập thêm Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT TP HCM).

Đại tá Ngô Minh Châu chúc mừng các cán bộ Đội CSGT Cát Lái. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo đại diện Công an TP HCM, cùng với sự phát triển của các khu chế xuất, khu công nghiệp, trường học... trên địa bàn thành phố, tình trạng giao thông cũng trở nên phức tạp hơn trong thời gian qua. Để phòng ngừa ùn tắc, kéo giảm tai nạn và tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, thành phố đã quyết định lập thêm một đội CSGT.

Đội CSGT Cát Lái gồm 51 cán bộ, chiến sĩ sẽ chính thức hoạt động từ ngày 10/10. Trụ sở của Đội sẽ đóng tại số 52 – 54 Nguyễn Khắc Nhu (phường Cô Giang, quận 1).

Đội CSGT Cát Lái lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng Phòng CSGT TP HCM, trên địa bàn quận 2 có 4 tuyến đường lớn hiện do 4 đội CSGT quản lý. Tình trạng xe quá tải, kẹt xe, tai nạn thường xuyên xảy ra tại khu vực này khiến sự phối hợp giữa công an địa phương và các Đội CSGT rất khó khăn.

"Đây chính là lý do Phòng CSGT đã tham mưu Ban giám đốc Công an TP HCM, xin ý kiến Bộ Công an để thành lập thêm Đội CSGT Cát Lái. Mục tiêu lớn nhất của Đội là làm sao kéo giảm tai nạn và tình trạng ùn tắc trên địa bàn quản lý”, thượng tá Trà nhấn mạnh.

Theo Quốc Thắng (VNE)