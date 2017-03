TP.HCM có trung tâm cảnh báo sớm cháy nổ

Sáng 9-4, tại buổi tổng kết Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy và sơ kết Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM Lê Tấn Bửu cho biết như trên.

Theo ông Bửu, cảnh sát PCCC TP đã có nhiều nỗ lực góp phần kéo giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu do sơ xuất, bất cẩn trong sinh hoạt và sự cố về điện (cháy do sự cố điện chiếm hơn 70%).

Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá công tác phòng, chống cháy nổ còn sơ hở, ý thức của người dân chưa cao, có khi không đủ tỉnh táo báo cháy nên cần phát huy tác dụng của Trung tâm cảnh báo cháy sớm. “Lúc đó không đợi người dân gọi báo cháy mà chỉ cần có khói lửa, hệ thống báo cháy từ cơ sở sẽ tự động báo về… Hiện TP có khoảng 10.000 nhà cao tầng nhưng chỉ mới hơn 400 tòa nhà có kết nối cảnh báo cháy trực tiếp đến trung tâm là quá ít” - ông Thưởng nhận xét.