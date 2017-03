TP.HCM: Còn 18 điểm ngập thường xuyên

Trong đó, quận Thủ Đức đứng đầu với sáu điểm, kế đến quận Bình Tân, 5, 6, 7, 8, 11 và 12. Những điểm ngập đều tập trung ở các trục đường chính có lượng xe cộ lưu thông cao như tỉnh lộ 43, Kha Vạn Cân, Gò Dưa, Đặng Văn Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư (quận Thủ Đức), Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa (quận Bình Tân)…

Ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, cho hay: Nguyên nhân gây ngập là do cống thoát nước quá tải, đường trũng thấp và các kênh rạch bị lấn chiếm… Tuy vậy, đây chỉ là số điểm ngập tại các tuyến đường do TP quản lý. Trên nhiều tuyến đường do quận/huyện quản lý như Bình Thạnh, Thủ Đức hay Nhà Bè thực tế có xảy ra tình trạng ngập nhưng chưa được các địa phương thống kê đầy đủ.

Trước thực trạng trên, UBND TP yêu cầu các địa phương phải khảo sát, tổng hợp đầy đủ số điểm, mức độ ngập để có cơ sở giải quyết. Đặc biệt, không cứ nhất thiết phải nâng đường, nâng hẻm chống ngập mà tùy theo điều kiện, khu vực cụ thể để lựa chọn giải pháp thích hợp hơn như lắp đặt van ngăn triều và nạo vét, khơi thông dòng chảy…

M.PHONG