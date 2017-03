TP.HCM: Đề xuất giảm tốc độ xe 10 km/giờ

Sáng nay (2-12) tại buổi đánh giá việc tăng tốc độ lưu thông từ ngày 1-3-2016 (theo Thông tư 91/2015/TT-BGTVT), Sở GTVT TP.HCM đưa ra nhận xét: việc nâng tốc độ lưu thông cao hơn trước trong khu vực đông dân cư (với mô tô từ 40 km/giờ trước đây lên 50-60 km/giờ; đối với ô tô từ 50-60 lên 70-80 km/giờ) là nguyên nhân gián tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Cạnh đó, do tăng tốc độ nên người lái khó khăn trong làm chủ tốc độ trên tuyến có mật độ xe lưu thông cao.

Theo Sở GTVT, từ ngày 1-3 đã nâng tốc độ lưu thông trên 12 tuyến đường thì có sáu tuyến đường đã xảy trên 10 vụ TNGT/tuyến gồm quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 22, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng.





Xa lộ Hà Nội cho xe máy chạy 60 km/giờ kéo theo TNGT gia tăng

16 tuyến xảy từ năm đến 10 vụ TNGT/tuyến gồm quốc lộ 50, Mai Chí Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Văn Giàu, Nguyễn Hữu Cảnh...





Đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong khu vực đông dân cư, với nhiều tuyến đường cắt ngang nhưng cho tốc độ 60 km/giờ đối với làn xe máy nên đây là một trong những tuyến có số vụ, số người chết vì TNGT tăng cao.

Trước tình hình trên, Sở GTVT đề xuất, tới đây sẽ giảm tốc độ 10 km/giờ so với hiện nay. Cụ thể với ba tuyến có TNGT tăng cao cả ba mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương) thì giảm ở cả phần đường cho xe ô tô và cả xe máy là: Xa lộ Hà Nội, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng.





Tuyến đường Võ Văn Kiệt được đề nghị giảm tốc độ 10 km/giờ so với hiện nay với cả làn xe máy và phần đường cho ô tô.

Năm tuyến đường tăng về số vụ và số người chết được đề nghị giảm 10 km/giờ cho làn xe máy là quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ và Nguyễn Văn Linh.





Đường Nguyễn Văn Linh được đề nghị trở lại 50 km/giờ đối với phần đường dành cho xe máy vì có quá nhiều điểm giao cắt, lưu lượng xe đông.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, tới đây Ban, Sở GTVT và Công an TP sẽ khảo sát kỹ các tuyến đường có tỉ lệ TNGT tăng cao để xác định rõ nguyên nhân trực tiếp là do tăng tốc độ hay do ý thức của người lái. Từ đó sẽ đề xuất UBND TP xem xét quyết định tốc độ phù hợp, khoa học với từng tuyến đường.