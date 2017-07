TP.HCM: Dẹp vỉa hè không phải để thu phí

Không phải dẹp vỉa hè để thu phí Trước băn khoăn của ĐB về việc cho thuê vỉa hè sau khi đã dọn dẹp khiến người dân hiểu lầm, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa khẳng định hoàn toàn không phải dọn dẹp vỉa hè, lòng đường là để thu phí. Việc thu phí sử dụng tạm lòng lề đường, vỉa hè đã có từ trước. Theo ông Khoa, về bình diện chung, kể cả các nước cũng vậy, việc sử dụng vỉa hè, lòng đường được phép vào mục đích sinh lợi thì phải có nghĩa vụ nộp lại một phần cho Nhà nước. Ở TP.HCM có duy trì một số điểm cho phép đậu xe có thu phí ở lòng đường. Vừa rồi Sở GTVT có trình cho UBND TP về mức thu phí sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường vì mức thu hiện nay đã lạc hậu quá rồi. Tuy nhiên, chủ tịch UBND TP có kết luận tạm thời chưa bàn đến việc nâng phí vì TP.HCM đang lập lại trật tự đô thị. “Xin báo thêm với các ĐB là chỗ nào có thể tạo điều kiện cho người dân kinh doanh (như để xe tự quản) thì không thu tiền, còn sử dụng vỉa hè thu lợi như tổ chức bãi giữ xe để lấy tiền thì khác” - ông Khoa nói. Chờ kiểm định xong thì đã muộn… Thảo luận về vấn đề an toàn thực phẩm, ĐB Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ lo lắng về việc kiểm soát thức ăn đường phố và cửa hàng ăn uống. Ông Nhựt nhấn mạnh: “Thấy kết quả thanh tra, kiểm tra trên 30.000 cơ sở thì phát hiện 17.000 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khiến chúng tôi rất lo”. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng nhìn nhận thức ăn đường phố, cửa hàng ăn uống chưa đăng ký kinh doanh còn nhiều, thiếu quy hoạch gây mất trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, chưa kiểm soát tốt nguyên liệu chế biến, điều kiện chế biến, phụ gia sử dụng, chất bảo quản. “Hiện nay có tình trạng ở chợ đầu mối, các lô hàng trong khi chờ xét nghiệm, kiểm định thì đã đưa đi tiêu thụ ở các chợ lẻ. Nghĩa là trong lúc chờ kiểm định thì hàng đó đã được tiêu thụ nên nếu kiểm định có kết quả lô hàng đó không đảm bảo về an toàn thực phẩm thì người tiêu dùng cũng đã sử dụng rồi” - bà Tâm cho biết. Chất vấn Sở Nông nghiệp về sử dụng đất Theo chương trình làm việc, hôm nay (6-7), HĐND TP.HCM sẽ tiến hành phiên chất vấn. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết HĐND TP sẽ chất vấn giám đốc Sở NN&PTNT về các nội dung như quy hoạch đối với nông nghiệp, sử dụng đất trong nông nghiệp và quy hoạch ngành nông nghiệp TP. Ngoài ra, các ĐB có thể chất vấn xoay quanh các vấn đề về chiến lược phát triển nông nghiệp của TP, chiến lược kết nối sản phẩm, tạo điều kiện cho nông sản của TP, đảm bảo chất lượng, phát triển hợp tác xã, chuyển giao công nghệ cao, giống…