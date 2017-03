TP.HCM diễn tập xử lý tình huống an ninh phức tạp

Diễn tập mang tên “Phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại kết hợp với diễn tập khu vực phòng thủ TP.HCM năm 2014”.

Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân… Mục đích diễn tập nhằm nâng cao nhận thức lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống tụ tập, đua xe trái phép, lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm để gây rối... Bên cạnh đó, kiểm tra khả năng phối hợp của lực lượng công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể, quận, huyện trong việc xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Cuộc diễn tập đã diễn ra an toàn, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra, qua đó góp phần hoàn thiện các phương án xử lý các tình huống phức tạp.

TX (Theo TTXVN)