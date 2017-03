TP.HCM: Dời hơn 2.000 hộ dân để tránh thiên tai

Hiện TP đang thực hiện bốn dự án di dời 1.818 hộ dân tại các huyện Nhà Bè và Cần Giờ. TP triển khai thực hiện các giải pháp kiểm soát thủy triều, chủ động hạ thấp mực nước trên các kênh trục bao quanh vùng bờ hữu sông Sài Gòn-Nhà Bè... Riêng khu vực ngã ba sông Đồng Nai-Sài Gòn, từ năm 2012, TP sẽ thực hiện các giải pháp kiểm soát lũ thượng lưu, kiểm soát triều nhằm giải quyết bài toán chống ngập úng trên địa bàn TP...

Tại hội nghị triển khai công tác quản lý an toàn đập thủy điện do Bộ Công Thương tổ chức sáng 19-7 tại Đà Nẵng, nhiều đại biểu lưu ý: Vẫn còn nhiều chủ đập thực hiện chưa đúng, chưa đủ quy trình vận hành hồ chứa dẫn tới nhiều sự cố đáng tiếc như thủy điện Sông Ba Hạ, Hố Hô… Chỉ mới có 26/44 chủ đập thủy điện có công suất lớn hơn 30 MW đăng ký an toàn đập với cơ quan thẩm quyền.

Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) Cao Anh Dũng cho hay hằng năm trước mùa mưa bão, các chủ đập thủy điện phải xây dựng phương án phòng chống lụt bão (PCLB), bảo đảm an toàn đập trình Bộ Công Thương hoặc UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Nhưng đến tháng 7-2011 vẫn còn 9/44 đập chưa được phê duyệt phương án. Cũng theo quy định, các chủ đập phải xây dựng phương án PCLB cho vùng hạ du nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du do xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập nhưng hầu hết chưa làm...

HẢI CHÂU - VIỆT HOA