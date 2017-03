TP.HCM: Dồn sức, tăng tốc ngay sau tết

Lần đầu tiên trong 10 năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng tết giảm Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Thái Văn Rê cho hay: Trong tháng 2 (tháng mua sắm tết), do hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,4% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, CPI tháng tết của TP.HCM giảm. Hai tháng đầu năm, chỉ số tăng trưởng ngành công nghiệp (4,8%) và thương mại (gần 12%) của TP.HCM tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 107.000 tỉ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ.