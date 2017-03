TP.HCM đứng đầu về lượt tài xế vi phạm thời gian lái xe

Theo Tổng cục Đường bộ, qua GSHT đã phát hiện 3.979 lượt tài xế vi phạm về thời gian lái xe liên tục (giảm 2.080 lượt so với tháng 1), trong đó 10 địa phương có số lần vi phạm cao là TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Hải Phòng, An Giang, Thừa Thiên-Huế, Hải Dương, Hậu Giang, Bình Phước và Bạc Liêu. Tình hình vi phạm tốc độ xe chạy (tính trên 1.000 km) cao là Hà Tĩnh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng, Cà Mau... Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT.

VIẾT LONG