TP.HCM duy trì đà tăng trưởng bốn năm liên tiếp

Giảm án xâm phạm tài sản Báo cáo về tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết: Trong sáu tháng đầu năm đã xảy ra 2.870 vụ phạm pháp hình sự (giảm 102 vụ so với cùng kỳ) làm chết 56 người, bị thương 368 người và thiệt hại tài sản khoảng 115 tỉ đồng. Trong đó, các loại án xâm phạm tài sản hầu hết được kéo giảm nhưng có năm loại án tăng gồm giết người, mại dâm, chống người thi hành công vụ, trộm cắp và án khác. TP cũng đã điều tra khám phá 1.877 vụ, đạt tỉ lệ 65,4%. Về tệ nạn mại dâm, TP đã triệt phá 20 ổ mại dâm, xử lý 88 đối tượng; phát hiện xử lý 173 vụ cờ bạc, bắt 1.190 đối tượng, thu giữ khoảng 1,4 tỉ đồng, 6.500 USD. Ông Quân cho biết trong những tháng cuối năm TP sẽ triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng; thành lập nhiều tổ cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra kiểm soát, chốt chặn bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp. TP.HCM có tám quận không còn hộ nghèo Báo cáo về chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết đến nay có tám quận gồm quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Tân Bình và Bình Tân đã được công nhận là các quận không còn hộ nghèo. Theo kế hoạch, đến tháng 8-2015 TP sẽ có thêm ba quận gồm quận 2, Tân Phú và Bình Thạnh được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Mục tiêu đến cuối năm 2015 tỉ lệ hộ nghèo TP sẽ còn dưới 1% và hộ cận nghèo còn dưới 2% trên tổng hộ dân TP. Xử lý cấp bách xóa ngập tại sáu điểm Về chương trình giảm ngập nước, ông Quân cũng cho biết sáu tháng đầu năm TP đã nạo vét 249,4 km lòng cống thoát nước, duy tu nạo vét 51 tuyến kênh rạch và cửa xả với chiều dài 10,3 km… Đồng thời đã triển khai các giải pháp xử lý cấp bách để xóa giảm ngập tại sáu điểm dự kiến xóa giảm ngập trong năm 2015 gồm các điểm trên các đường Nguyễn Văn Quá, Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa, Quang Trung, quốc lộ 1A và Đỗ Xuân Hợp.