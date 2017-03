TP.HCM: Giảm hẳn số vụ ùn tắc giao thông

Cụ thể, trong 18 tháng qua, TP xảy ra 1.244 vụ TNGT, làm chết 1.086 người và làm 500 người bị thương (so với 18 tháng trước đó giảm 295 vụ TNGT, giảm 206 người chết và 230 người bị thương). Cũng trong thời gian đó, TP chỉ xảy ra 12 vụ ùn tắc kéo dài trên 30 phút, giảm 53 vụ so với 18 tháng trước đó” - đó là nội dung báo cáo (ngày 30-11) của UBND TP sơ kết 18 tháng tình hình thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 gửi Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

N.NAM