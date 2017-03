TPHCM: Giành khách, xe ôm đâm chết đồng nghiệp

Ngày 13/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thịnh (SN 1956, ngụ quận 3, TPHCM) mức án 15 năm tù về tội “Giết người”. Được biết, vào năm 1997, bị cáo Phạm Quang Thịnh từng bị TAND quận 3 (TPHCM) xử phạt 14 tháng tù về các tội: “hủy hoại tài sản của công dân” và “gây rối trật tự công cộng”.



Theo cáo trạng, Phạm Quang Thịnh và Nguyễn Thanh Thùy cùng hành nghề xe ôm, lập chốt tại khu vực gần chung cư Trần Quốc Thảo (P.9, Q.3). Do nhiều lần tranh giành khách nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Tuy vậy, vì cuộc sống mưu sinh, hai bác tài này vẫn thường ngày giáp mặt nhau ở gần chung cư để bắt khách.



Sáng 27/1, một phụ nữ ăn mặc khá lịch sự đến thuê Thịnh chở đi. Muốn “nẫng tay trên” với Thịnh nên tài xế Thùy cũng chen ngang vào cuộc thương lượng giá cả. Không biết chọn bác tài nào và cũng không muốn chuốc lấy rắc rối, vị khách nữ liền bỏ đi.



Mất mối mở hàng trong ngày, hai bác tài xe ôm vẫn tiếp tục cự cãi rồi Thùy rượt đánh Thịnh. Không muốn làm lớn chuyện, lại biết phận mình già, yếu… không thể chống đỡ lại kẻ liều mạng như Thùy nên Thịnh dắt xe bỏ đi thì bị Thùy đánh ngã xuống đường. Thịnh loạng choạng đứng dậy thì tiếp tục bị Thùy cho thêm vài nắm đấm.



Tức giận, Thịnh bỏ chạy đến quán sinh tố của vợ mình đang bán gần đó lấy hai con dao nhọn rồi quay lại đâm 2 nhát chí mạng khiến Thùy chết ngay tại chỗ. Dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Thùy đã tử vong. Riêng Thịnh, ngay khi gây án đã bị công an bắt giữ.





Theo Công Quang (DT)