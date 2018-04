TP.HCM giao công an xác minh đường dây tiền ảo 15.000 tỷ

Theo nội dung văn bản, ngày 8-4, trên các trang thông tin mạng đăng tải nội dung liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp có đề cập đến Công ty Cổ phần Morden Tech với số tiền huy động hơn 15.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo Công an TP vào cuộc.

"Đối với thông tin liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp do các trang thông tin mạng đăng tải, giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh sự vụ, khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TP", văn bản nêu.

Cũng tại văn bản này TP cho biết, ngày 28-12-2017, TP đã có công văn chỉ đạo công tác phối hợp quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo trên địa bàn TP. Theo đó, TP khẳng định, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sử dung các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.



Các nạn nhân của vụ tiền ảo đa cấp căng băng rôn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Do vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, yêu cầu các đơn vị chức năng nhiệm vụ phải tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro, bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.