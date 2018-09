TP.HCM gỡ 3 dự án ách cấp giấy

Chung cư sai phép nếu không ảnh hưởng, người mua được cấp giấy Chung cư Phúc Lộc Thọ tại quận Thủ Đức cao 17 tầng, gồm ba lô với 302 căn hộ. Theo kết quả kiểm tra vào tháng 7-2018 của các sở, ngành, lô A xây dựng xong nhưng có một số thay đổi so với thiết kế được duyệt. Lô B không vi phạm xây dựng và lô C chưa xây. Hiện các hộ dân đã ở tại lô A và B có nhu cầu cấp GCN, tuy nhiên do lấn cấn ở lô A có một số hạng mục sai phép nên chưa được giải quyết. Theo chỉ đạo của UBND TP, phần vi phạm phải xử lý theo quy định. Nếu phần vi phạm không ảnh hưởng đến kết cấu chất lượng công trình, an toàn PCCC và quy hoạch thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh giấy phép xây dựng để cấp GCN. TP giao quận, huyện rà soát các trường hợp tương tự gửi về Sở TN&MT để thống kê báo cáo TP cụ thể từng trường hợp. Nếu phần vi phạm không ảnh hưởng thì cấp GCN cho người mua.