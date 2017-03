TP.HCM: Hạn chế ô tô cá nhân

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tạo ngay sự chuyển biến các điểm đen TNGT và các điểm thường xuyên kẹt xe trên địa bàn TP.

UBND TP đã yêu cầu bảy sở, ngành và 24 quận, huyện ký cam kết, giao ước thực hiện chỉ tiêu giảm 10% TNGT và kẹt xe.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Thường trực Ban ATGT TP, cho biết: Hiện TP có hơn 140 tuyến đường bùng phát ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, đặc biệt là các tuyến đường nội thị. Lượng ô tô, xe máy trên TP khoảng 6 triệu chiếc nên phải hạn chế dần xe cá nhân.

Theo ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT, để kéo giảm 10% số vụ TNGT trên cả ba mặt, giảm 10% số vụ ùn tắc kéo dài trên 30 phút thì một trong những nhiệm vụ cụ thể là triển khai ngay một số giải pháp hạn chế lưu thông đối với xe cá nhân, trước hết là ô tô cá nhân. Theo đó, UBND TP yêu cầu nghiên cứu, xây dựng và thí điểm cấm xe taxi, xe cá nhân, xe trên 30 chỗ ngồi… trong khoảng thời gian nhấn định trên một số tuyến đường. Xây dựng đề án tăng mức thu các loại phí đăng ký mới, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số. UBND TP cũng yêu cầu bộ phận văn phòng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua kết quả nghiên cứu khả thi dự án thu phí ô tô vào trung tâm, phải hoàn thành trong tháng 2-2012 để báo cáo HĐND TP thông qua, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát, thu hồi toàn bộ giấy phép cho phép sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và đậu xe không còn phù hợp và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nói: “Thủ tướng yêu cầu có hình thức nhắc nhở và kỷ luật khi để TNGT tăng cao liên tục. Hiện chỉ có hình thức phê bình đối với trưởng Ban An toàn giao thông cấp tỉnh (chủ tịch UBND tỉnh). Đây không phải là hình thức kỷ luật nên chúng tôi đang xây dựng tiêu chí về việc triển khai, thái độ… của Ban An toàn giao thông các địa phương để đánh giá và có biện pháp xử lý kỷ luật chứ không phải phê bình như hiện nay”.

MINH PHONG