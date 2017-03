TP.HCM: Hàng trăm người cãi nhau vì vé tàu

Hơn một tháng qua, ga Sài Gòn đã liên tục đăng tải thông tin cảnh báo trường hợp này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, trong các ngày cao điểm đi tàu Tết từ ngày 25 - 31/1/2011 đối với tàu Thống Nhất và từ 25/1/2011 - 1/2/2011 đối với tàu nhanh, tàu địa phương, các ga có quy định in tên và số CMND trên vé. Do đó, hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân để nhân viên soát vé kiểm tra, nếu vé tàu không đúng tên và dãy số so với CMND, coi như vé tàu không hợp lệ, nhà ga từ chối cho hành khách vào ga đi tàu. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng “cò”, phe vé “chợ đen” vẫn diễn ra lâu nay tại đây.

Mua được hai vé thật với giá trên 1 triệu đồng nhưng do mã số không trùng với CMND nên vị khách này muốn đổi vé tại ga phải đóng thêm 30% giá trị vé - Ảnh: H.C

Ga Sài Gòn quy định, hành khách trả vé đi trong các ngày cao điểm tết phải đóng lệ phí 30% cho tất cả các trường hợp (lệ phí trả vé ngày thường là 10%). Hành khách cá nhân phải trả vé trước giờ tàu khởi hành ít nhất 10 giờ, hành khách đi tập thể trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ.

Anh Đỗ Đình Cương (SN 1972, quê Quảng ngãi) bức xúc, do không nắm rõ quy định mới nên nhờ bạn bè mua vé chợ đen với số CMND của người khác, đến ga đối chiếu CMND thì không trùng nhau nên bị ách lại không thể đi liền được, cộng với anh không mang theo CMND của mình nên phải chở đồ đạc và các con quay về nhà lấy CMND lên đổi vé lại với mức giá 30%, nếu chậm trễ có thể chuyến đi của anh phải dời ngày.

Không chỉ riêng anh Cương mà còn hàng trăm trường hợp tương tự khác, đa phần ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Ông T.A.Đ mua vé khứ hồi tuyến Sài Gòn – Huế, Huế - Sài Gòn, trên 1 triệu đồng/cặp, do mã số trên vé khác với CMND nên buộc ông phải đóng lệ phí hơn 300.000 đồng nữa ông mới được phép tiếp tục cuộc hành trình.

Anh Nguyễn Văn Thành – hành khách đi về Hà Nội, bày tỏ: “tại sao cũng là vé thật, không phải vé giả nhưng ga lại không chịu nhận lại mà bắt đóng phí đổi vé 30%, nếu có lấy thì lấy 10% là hợp lý. Sau mấy năm làm việc vất vả ở phương xa nay chúng tôi mới có cơ hội về quê sum họp gia đình ăn Tết mà sao lại mệt mỏi, cực nhọc, tốn kém nhiều giai đoạn quá vậy !?”.

Hầu hết hành khách phản đối vấn đề đóng phí quá cao của nhà ga nên đã xảy ra một số vụ cự cãi, to tiếng nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực kiểm tra, soát vé. Tuy nhiên có một vài trường hợp vé không đúng với CMND nhưng đã được bộ phận kiểm soát vé châm chước bỏ qua vì giờ lăn bánh tàu đã điểm.

Phát sinh cự cãi to tiếng giữa hành khách và nhân viên soát vé, kiểm vé - Ảnh: H.C

Hầu hết hành khách đưa ra lý do công việc cuối năm bận rộn, không có thời gian đọc báo, xem tivi nên không hay biết gì về quy định nên nhờ người thân, bạn bè, họ hàng mua dùm, vả lại có trường hợp đến ga xếp hàng mua thì nhận được thông báo hết vé, đặt vé qua mạng thì không thể truy cập được do nghẽn mạng, rớt "sóng" hoặc chờ đợi quá lâu khiến nhiều người nản lòng, ngán ngại vì thời gian có hạn, họ chấp nhận bỏ ra số tiền để mua vé bên ngoài, tuy nhích hơn vài chục đến vài trăm ngàn đồng tùy theo lộ trình, loại tàu nhưng người mua vẫn đồng ý.

"Vẫn biết mua vé bên ngoài có nhiều khả năng vé giả, giá hơi cao nhưng biết làm sao khi không thể chờ đợi vì thời gian gấp rút cận kề trong khi kiếm được chiếc vé bên trong ga quá khó khăn, tốn thời gian" - một hành khách nói.

"Cò" vé (áo đỏ) đang hướng dẫn khách vô bên trong ga có người "tiếp chuyện" - Ảnh: H.C

Chúng tôi quan sát, bên ngoài và trong ga vẫn có đông “cò” vé lượn lờ, lân la chèo kéo người dân với những lời hứa hấp dẫn như “vé bán giá gốc, cạnh tranh”, ”với một CMND mua bao nhiêu vé cũng được”, “không cần đưa tiền trước chỉ cần đưa CMND rồi khi về đến nơi mới trả tiền”... Hầu hết “cò” đều khoe rằng có quen biết, có mối quan lệ thân mật lẫn nhau giữa họ với nhân viên, quản lý ga.

Có mặt tại nhà ga phóng viên tranh thủ nêu vấn đề hành khách bức xúc, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng ga Sài Gòn, gắt gỏng: “Tôi đang bận việc không thể trả lời báo chí” rồi bỏ đi. Tôi cố bám gót theo, ông Thành nói tiếp: “Những chuyện như vậy chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông rồi thì mọi người phải biết”. "Nhưng đâu phải ai cũng đọc báo hết mà có khi đọc báo vẫn chưa nắm rõ thông tin này?” – tôi hỏi lại. Ông Thành đáp: “chúng tôi đã thông báo từ lâu, ai không chấp hành đúng quy định thì tự mình chịu chứ biết làm sao”.

Theo quy định, hành khách chỉ được lên tàu khi có tên và số CMND đúng như tên và CMND in trên vé. Những vé có tên và 3 số CMND cuối không đúng với giấy CMND của người đi tàu bị xem là không hợp lệ. Trường hợp đối với vé tàu mua đi trong cùng gia đình, người này không đi, để người khác đi thì ga giải quyết cho đổi thu lệ phí 10%. Nếu cùng cơ quan mua vé tập thể cần có giấy xác nhận của cơ quan đó sẽ giải quyết cho đổi vé với lệ phí 10%. Những đối tượng khác thì mức lệ phí trả vé vẫn là 30%. Các trường hợp khách quan như tai nạn phải nhập viện, người nhà mất, bị bệnh nguy cấp không thể đi tàu được... phải có giấy xác minh của bệnh viện hay chính quyền địa phương thì Trưởng ga hay Phó trưởng ga có thẩm quyền sẽ giải quyết bằng văn bản.

Theo Phan Cường (VTC News)