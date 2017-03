TP.HCM hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 2 tỉ đồng

Sáng 6-6, đoàn công tác của TP.HCM do bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đã đến thăm và trao 2 tỉ đồng cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cho ngư dân có tàu bị nạn khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Thay mặt đoàn, bà Thân Thị Thư đã chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm mà ngư dân đang đối diện, đồng thời khẳng định TP.HCM luôn luôn hướng về biển, đảo và luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, vừa làm nhiệm vụ sản xuất vừa bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Số tiền 2 tỉ đồng này sẽ được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 1 tỉ đồng, năm nghiệp đoàn nghề cá gồm Tịnh Kỳ, Bình Châu, Nghĩa An, Phổ Quang và Phổ Thạnh, mỗi nghiệp đoàn 200 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo TP.HCM còn trao tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Kỳ, Nghĩa An (TP Quảng Ngãi), Bình Châu (huyện Bình Sơn), Phổ Quang, Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) và An Hải, An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn).

Sáng cùng ngày, một số doanh nghiệp ở thủ đô Hà Nội cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank - Văn phòng tại Đà Nẵng đã ra đảo Lý Sơn trao tặng 120 suất quà trị giá 240 triệu đồng cho ngư dân đang kiên trì bám biển và các ngư dân đã bị tàu Trung Quốc tấn trên vùng biển Hoàng Sa nước ta.

L.NGỮ - H.DANH