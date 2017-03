TP.HCM: Hóa trang tại các điểm đen để xử lý về nồng độ cồn

(PLO)- Sau một tuần triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân, PC67 Công an TP.HCM đã xử lý 447 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 447 phương tiện.