TP.HCM: Kẹt xe trầm trọng trong ngày đầu tảo mộ

Khoảng 7 giờ, lượng xe gắn máy và ôtô trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Bình Phước và Trạm 2 đổ dồn về ngã tư Gò Dưa càng lúc càng đông. Đến 7 giờ 30, hàng trăm xe cùng rẽ từ quốc lộ 1A vào tỉnh lộ 43 để đến tảo mộ ở nghĩa trang Gò Dưa và Khiết Tâm (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) phải nhích từng chút trên đường. Sau khi số CSGT tăng từ bốn lên 14 người, tình hình giao thông mới tạm ổn.

Cùng thời điểm, ngã tư quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) cũng bắt đầu kẹt cứng sau khi đoàn xe lửa chạy qua. Phải đến gần 10 giờ 30, tình hình giao thông tại đây mới được vãn hồi. Cửa ngõ về các tỉnh miền Tây, ngã ba quốc lộ 1A với đường Đinh Đức Thiện (huyện Bình Chánh - đi Long An) cũng bị ùn ứ từ khoảng 10 giờ 30 đến hơn 11 giờ trưa.

Dòng xe bị kẹt cứng vào sáng 7-2 ở ngã tư quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân. Ảnh: V.THUẬT

Theo Trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, số xe gắn máy, xe ôtô cá nhân sáng 7-2 đi tảo mộ ở nghĩa trang Gò Dưa và Khiết Tâm tăng 40% so với ngày thường. “Để kéo giãn tình hình, chúng tôi phải giảm bớt làn xe ôtô khách, ôtô tải để nhường đường cho các xe này. Đến chiều, tình hình giao thông khu vực này mới trở lại bình thường” - Trung tá Sỹ cho biết.

Trong khi đó, Đội CSGT An Lạc cho rằng vì Chủ nhật trùng vào ngày đầu tảo mộ nên lượng người từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây cũng tăng lên 20%. Đặc biệt tại ngã ba quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện, do dòng xe về các huyện Cần Đước, Cần Giuộc (Long An) nhiều và cắt ngang dòng xe trên quốc lộ nên giao thông bị rối.

Còn theo Đội CSGT Hàng Xanh, xe khách từ Bến xe Miền Đông và tàu lửa về tết đồng loạt tăng chuyến cộng với lượng xe trên đường tăng vọt là nguyên nhân gây kẹt xe ở ngã tư quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết: Trong ngày 7-2, số xe xuất bến tăng gần gấp đôi ngày thường (khoảng 1.600-1.700 xe) và dự kiến những ngày tới lượng xe sẽ còn tiếp tục tăng cao. Trước tình hình này, lãnh đạo các đội CSGT cho biết đã có phương án phân luồng giao thông để tránh kẹt xe tại khu vực này trong những ngày tới.

VĂN THUẬT