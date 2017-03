TP.HCM: Khai thác tốt hai tuyến đường thủy nội địa

Trong gần một tháng qua, có 622 lượt phương tiện chuyên chở hơn 327.000 tấn hàng hóa từ TP đi các tỉnh, thành và ngược lại thông qua hai tuyến đường thủy cấp quốc gia do trung ương vừa bàn giao cho TP quản lý. Đó là tuyến Kênh Đôi-Kênh Tẻ-sông Chợ Đệm-Bến Lức (dài 21,5 km, nằm trên tuyến đường thủy từ TP.HCM đi về Đồng Tháp Mười - tứ giác Long Xuyên) và Rạch Ông Lớn-kênh Cây Khô (dài 8,5 km, từ trung tâm TP đi Cà Mau, Kiên Giang). Dọc hai tuyến đường này hiện có 53 cảng, bến tiếp nhận tàu, thuyền.

Theo chủ một số phương tiện và cảng, bến, việc bàn giao quyền khai thác hai tuyến đường thủy này cho TP giúp họ gặp nhiều thuận lợi trong quá trình làm thủ tục. Ông Lê Tất Thắng, Giám đốc Cảng Hưng Điền nằm trên sông Chợ Đệm (huyện Bình Chánh), nói: Trước đây, đơn vị ông thường phải mất một tháng để gia hạn giấy phép hoạt động (giấy phép lúc đó do Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 3, thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp). Nguyên nhân là theo quy định, Cảng vụ khu vực 3 phải gửi hồ sơ sang hỏi ý kiến Sở GTVT TP, sau đó mới cấp phép. Còn hiện nay, hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động chỉ cần gửi lên Cảng vụ Đường thủy nội địa TP là được cấp phép trực tiếp.

Ông Ngô Đình Quang cho biết thêm, từ khi TP quản lý, tình hình kiểm tra, giám sát an toàn giao thông đường thủy tại các cảng, bến được thực hiện thường xuyên hơn. Ông Võ Minh Tuấn, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tài công sà lan chở cát cho doanh nghiệp Vy Nhật (quận 8, TP.HCM), thừa nhận: Trước đây tình hình kiểm tra không “gắt” như hiện nay. Trong một tháng qua, lực lượng chức năng của TP như CSGT đường thủy, Thanh tra Sở GTVT, Cảng vụ Đường thủy nội địa thường xuyên có mặt tại các bến, cảng kiểm tra tàu thuyền. “Kiểm tra gắt gao như vậy quả có gây phiền hà cho chủ phương tiện và những người điều khiển tàu, thuyền. Nhưng bù lại, ý thức tuân thủ các quy định về an toàn giao thông của chúng tôi ngày càng được nâng cao” - ông Tuấn nói.

VĂN THUẬT