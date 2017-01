TP.HCM không có người chết do TNGT trong 6 ngày Tết

Ông Đinh La Thăng với cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Vietnam+, tại buổi làm việc, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC67 vui mừng cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017 (tính từ 26-1 đến ngày 31-1, từ 29 Tết đến mùng 4 Tết), trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có người chết do tai nạn giao thông.



Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, PC67 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tổ chức kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên những điểm nóng như khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực Bến xe Miền Tây, Miền Đông và các cửa ngõ ra vào thành phố qua huyện Bình Chánh, qua đó đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ tụ tập tổ chức đua xe trái phép.



Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, dự báo tình hình giao thông trong những ngày tới sẽ diễn biến phức tạp, bởi từ ngày 1/2 (mùng 5 Tết), người dân quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc nên PC67 sẽ tiếp tục duy trì 100% quân số, đặc biệt tại các khu vực điểm nóng và cửa ngõ về thành phố để đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông.



Biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2017, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ghi nhận đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh không có người chết do tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này thể hiện an toàn giao thông được đảm bảo, phản ánh nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố, đồng thời thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc cải thiện chất lượng giao thông.



Biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ PC67, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn PC67 cần tiếp tục phát huy tinh thần, duy trì lực lượng làm nhiệm trong những ngày sau Tết, đảm bảo cho người dân lưu thông thông suốt, an toàn.



Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lưu ý, cán bộ chiến sỹ PC67 Công an thành phố cần tiếp tục rèn luyện nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp; rèn luyện thái độ ứng xử với người dân trong thực thi công vụ, đảm bảo thực thi pháp luật về giao thông một cách nghiêm minh, công khai, minh bạch, lấy lại hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân trong mắt người dân thành phố.



Năm 2017, phòng cần có các kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho các lực lượng cụ thể tại những điểm nóng về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố tổ chức các phương án điều tiết giao thông, phân luồng giao thông một cách khoa học, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông đang gây bức xúc cho người dân.



Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, nâng cao chất lượng vận tải công cộng.



"Xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt thì giao thông phải khoa học," Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh.