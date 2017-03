TP.HCM: Kiến nghị đình chỉ không thời hạn nhà thầu gây ngập

Theo đó, sau trận mưa trên diện rộng kết hợp triều cường, TP.HCM đã ngập nặng ở 10 tuyến đường. Trong đó, ngập do mưa kết hợp triều cường năm điểm, ngập do mưa năm điểm, ngập do triều cường sáu điểm. Hiện TP còn 32 vị trí ngập do việc thi công các dự án.

Trung tâm này cho biết công tác chống ngập đang gặp nhiều khó khăn: Nhà thầu thi công các dự án thoát nước lớn đã chặn dòng thoát nước; tình trạng lấn chiếm kênh, rạch, xả chất thải rắn trên kênh, rạch, cống thoát nước phổ biến; việc nạo vét không thể thực hiện do nhiều khu nhà lấn chiếm trên kênh rạch…

Để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập nước trong mùa mưa năm 2012, Trung tâm kiến nghị UBND TP kiên quyết đình chỉ không thời hạn các nhà thầu đã bị xử lý nhưng không khắc phục hậu quả; xử lý nghiêm 41 trường hợp lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch.

