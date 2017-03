TPHCM: Kiên quyết dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Ngày 27/7, tin từ UBND TPHCM cho biết, thành phố đã yêu cầu Ban An toàn giao thông các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự lòng, lề đường trên địa bàn phụ trách.

Trước hết, cần chấn chỉnh ngay việc sử dụng, lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến đường trọng điểm. Kiên quyết kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè không đúng quy định, giải tỏa các trường hợp buôn bán, làm dịch vụ giữ xe… gây cản trở giao thông.







Lấn chiếm vỉa hè làm quán nhậu đang phổ biến ở TPHCM

Theo Công Quang (Dân trí)



Trong 6 tháng cuối năm 2011, TPHCM đang tìm nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. UBND TP chỉ đạo các ban ngành chia sẻ trách nhiệm với lực lượng cảnh sát giao thông. Nhằm ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, cảnh sát giao thông phải tăng cường tuần tra có trọng tâm, trọng điểm vào ban đêm.Với mục tiêu kéo giảm cả 3 mặt về số vụ tai nạn giao thông, số người bị thương, số người chết do tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm, Ban An toàn giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các quận huyện và Công an thành phố sẽ đẩy mạnh kiểm tra tại chỗ về Giấy phép lái xe, tổ chức học tập pháp luật giao thông cho lái xe…UBND TP cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các đoàn thể thành viên (Liên đoàn Lao động, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh…) tiếp tục thường xuyên chỉ đạo cơ sở tăng cường giáo dục về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho đoàn viên, hội viên.