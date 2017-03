TP.HCM: Làm hộ chiếu chỉ mất 15 phút

Thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an TP.HCM) đã triển khai việc cấp hộ chiếu qua mạng cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Người dân sẽ được điền vào tờ khai cấp, sửa hồ sơ hộ chiếu trên mạng,thậm chí còn được nhận hộ chiếu tại nhà mà không phải đi lại nhiều lần.

Chỉ mất 15 phút để hoàn thành

Theo quan sát của PV, người dân khi đến làm hộ chiếu tại PA72 sẽ được cán bộ hướng dẫn đến khu vực có đặt sẵn máy tính để người dân điền vào tờ khai, một cán bộ khác hướng dẫn người dân điền thông tin cũng như sẵn sàng điền hộ.



Đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, người dân được cán bộ hướng dẫn điền thông tin trên mạng. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, PV gặp anh Tạ Quang Tân (ngụ huyện Bình Chánh) đưa vợ và con nhỏ làm hộ chiếu để chuẩn bị sang Úc định cư cùng anh. Anh Tân bày tỏ: “Cách đây sáu năm tôi làm hộ chiếu sang Úc, đến hôm nay mới quay lại đây làm hộ chiếu cho vợ con. Tôi thấy khá bất ngờ khi biết việc làm thủ tục bây giờ đơn giản như thế này, chỉ cần điền vào tờ khai trên máy tính rồi vào chụp ảnh, nhận tờ khai rồi nộp hồ sơ… Mọi thứ tiến hành rất nhanh chóng. Nếu như trước đây tôi phải mất đến gần hai tiếng để hoàn thành mọi thứ thì bây giờ chỉ mất chừng 15 phút là xong, không phải chờ đợi lâu và rắc rối về thủ tục”.



Theo anh Tân, trước đây anh phải mua đơn bằng giấy, điền vào rồi mang về công an địa phương xác nhận, sau đó mang lên lại để nộp hồ sơ nên mất nhiều thời gian hơn. Bây giờ anh chỉ phải làm cho con nhỏ dưới 14 tuổi bằng hình thức này, còn vợ đều khai thông tin qua mạng.

Mới đây, chị Triệu Lệ Vân (ngụ quận 11) quay lại PA72 để làm lại hộ chiếu đã hết hạn vì chị chuẩn bị sang Hàn Quốc. Chị Vân tươi cười cho biết chị cũng chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành xong việc làm hộ chiếu, chỉ đợi đến 10 ngày sau là sẽ nhận được hộ chiếu tại nhà thông qua bưu điện.

“Cứ lên đây là được cán bộ hướng dẫn điền vào tờ khai dễ dàng, nếu còn không biết làm thì họ sẵn sàng điền hộ cho, ai cũng hướng dẫn nhiệt tình” - chị Vân nói thêm.

Rút ngắn tối đa thời gian cho dân

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết PA72 đã chính thức triển khai mô hình “tờ khai điện tử” ngay tại trụ sở của đơn vị từ ngày 15-2. Bằng việc trang bị 25 bộ máy vi tính để phục vụ người dân khai trực tiếp và tăng cường cán bộ hướng dẫn cũng như khai giúp cho những trường hợp không biết sử dụng máy vi tính hay gặp khó khăn trong việc sử dụng máy.



Việc làm hộ chiếu chỉ còn mất 15 phút mà không cần phải đi lại nhiều lần. Ảnh: LÊ THOA

Với mô hình này, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ có thể thực hiện khai trực tuyến tại nhà thông qua website của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hoặc khai tại các máy tính đặt tại trụ sở của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Sau khi khai trực tuyến, người dân thực hiện chụp ảnh tại trụ sở để việc in tờ khai tự động khi ảnh được in trực tiếp lên tờ khai góp phần nâng cao công tác lưu trữ hồ sơ và giảm tối đa chi phí trong in bìa, mẫu… Sau đó người dân được nhận tờ khai và nộp hồ sơ. Sau khi nộp lệ phí xong, người dân có thể đăng ký dịch vụ chuyển phát hộ chiếu đến tận nhà thông qua bưu điện với mức phí chỉ 20.000 đồng/bộ.



“Việc này không chỉ giảm áp lực trong việc tiếp nhận và nhập hồ sơ mà thời gian chờ đợi của người dân được rút ngắn tối đa. Người dân không phải đi lại nhiều lần, thủ tục cũng được rút ngắn. Quy trình giải quyết thủ tục khép kín, hạn chế tối đa việc nộp thay, ngăn chặn tình trạng "cò" hộ chiếu, "cò" chụp ảnh và khai hồ sơ…” - Đại tá Nguyễn Văn Anh khẳng định.

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng thông tin năng suất tiếp nhận hồ sơ của cán bộ đạt 90-120 hồ sơ/ngày thì nay đã lên đến 140-170 hồ sơ, tỉ lệ người dân thực hiện việc khai trực tuyến qua mạng tăng lên đáng kể. Từ ngày 15-2 đến nay, phòng đã tiếp nhận hơn 125.000/170.000 hồ sơ khai qua mạng, chiếm tỉ lệ gần 74%.