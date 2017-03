TPHCM lạnh bất thường

Không khí lạnh xuất hiện trong thời điểm này là quá sớm vì thông thường, đợt không khí mạnh kiểu như vậy thường xuất hiện từ tháng 12, hoặc ít nhất từ tháng 11 trở đi.



Mặt khác, trong khi miền Bắc, miền Trung chỉ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh thì Nam bộ lại đang chịu ảnh hưởng bởi một tổ hợp thời tiết: phía Nam đang có rãnh áp thấp đi ngang qua Cà Mau, ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau lại có thêm một vùng áp thấp, dù vùng áp thấp này không mạnh như áp thấp nhiệt đới, nhưng nó tồn tại và di chuyển rất chậm khiến miền Nam, Tây Nguyên, Nam Trung bộ có mưa nhỏ cả ngày.



TP.HCM trời trở lạnh, nhiều mây. Nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 26 – 28 độ C. Sáng 31-10, nhiệt độ đo được ở TP.HCM là 21 độ C, ngoài trời hoặc một số nơi có khi chỉ 19 – 20 độ C. Vùng Tây Nam bộ, do thời điểm này mưa cả ngày nên nhiều nơi chỉ khoảng 19 độ C.



Theo bà Lan, Việt Nam đang bị ảnh hưởng của hiện tượng La Nina hoạt động với cường độ mạnh và đợt lạnh này cho thấy mùa đông năm nay lạnh hơn và sớm hơn những năm trước.



Bà Lan cũng cho biết thêm, tuy triều cường trên các sông tại TP.HCM đang xuống nhưng vài ngày nữa triều cường sẽ lên lại. Trong tháng 11 và 12 triều cường vẫn còn ở mức cao và có những đợt, đỉnh triều sẽ bằng hoặc cao hơn mức 1,56m của tháng 11-2009.





Theo Lê Quỳnh (Sài Gòn Tiếp Thị)