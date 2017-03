TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

(Mặt trước của văn bia) VĨ ĐẠI THAY! QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG! Ngày hôm nay: Trước đền đài tráng lệ uy nghi Giữa trời đất bao la hùng vĩ! Thắp nén hương dâng tổ Hùng Vương Cùng cả nước vui ngày quốc lễ. Con dân nghìn dặm, cùng nhớ tổ tông Già trẻ một lòng không quên cội rễ Nhớ thuở xưa: Mẹ non cao bóng tỏa nghìn nhân Cha biển cả triều dâng trí tuệ Hiên ngang thay! Phù Đổng diệt thù Dũng cảm thay! Sơn Tinh trị thủy. Kỳ vĩ thay! Gái anh hùng Trưng Nữ, Triệu Nương Trai dũng lược Phùng Hưng, Lý Bí Sông Bạch Đằng cuồn cuộn thế Ngô Vương Gió Như Nguyệt vang vang lời Thái úy Hội Diên Hồng rung chuyển cả non sông Hịch Hưng Đạo sục sôi lòng chiến sĩ Nằm gai nếm mật, mười năm ròng bạt vía lũ Vương Thông Lở trời long đất, một trận đánh, tan hồn quân Sĩ Nghị… Thế kỷ 20: Bác Hồ mở lối, ánh triêu dương rực sáng cả mây trời Cờ Đảng soi đường, sóng cách mạng ào lên như bão bể! Cả Nam Bắc đập tan đế quốc, xóa hết bạo quyền Khắp Đông Tây chấm dứt thực dân, không còn nô lệ Tưởng lại ngày: Rời quê nhà biết mấy nhớ thương, Đến mảnh đất còn đầy hoang phế Trèo đèo lội suối, hùm beo rắn rết: không sờn, Mở ruộng trồng vườn, mưa nắng bão giông: sá kể! Chén cơm manh áo, bao năm gian khổ đã từng Tấc đất ngọn rau, trăm việc lo toan chẳng dễ Đầu sóng ngọn gió: biết mấy gian nan Đạp đất đội trời: trải bao thế hệ! (Mặt sau của văn bia) VINH QUANG THAY! THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC Kể từ thuở Bọn thực dân kéo tới xâm lăng Dân Nam Bộ ào lên khí thế Trương Tướng Quân bình tây cứu nước, bốn phương rợp bóng anh hùng Nguyễn Đình Chiểu chở đạo đâm gian, sáu tỉnh vang lời khích lệ. Tinh thần bất khuất, sĩ phu rạo rực hùng tâm Chiến đấu kiên cường, dân chúng bừng bừng tráng chí. Một trăm nămchiến đấu: chẳng ngại hi sinh! Hai Đế quốc xâm lăng: ngày càng ác tệ Hung hăng phá trại đốt làng Càn dỡ đâm già giết trẻ Côn Lôn, Phú Quốc bao nhà tù thành địa ngục trần gian Sơn Mỹ, Hướng Điền những thảm sát làm ô danh thế kỷ! Nhưng con cháu Vua Hùng Chí kiên cường chẳng thẹn tấm gương cha Đức nhân ái còn tuôn dòng sữa mẹ Phát huy truyền thống tổ tiên Khai thác tiềm năng tài trí Đoàn tuổi trẻ đêm ngày vùng vẫy, tưởngngựa gươmPhù Đổng ra quân Đội tóc dài ngang dọc xông pha, nghĩ tướng sĩ Trưng Vương tái thế! Đặc công, Biệt độngbao phen xuất quỷ nhập thần Quyết tử, Xung phongkẻ địch kinh hồn bạt vía Nước Độc lập tung bay cờ Giải phóng, cao vút nghĩa nhân Đài Vinh quang rực sáng đức Vua Hùng: dựng nền đạo lý Chúng con nguyện: Hướng về nước tổ, bốn ngàn năm chiếu sáng đạo làm người Học tập Bác Hồ, muôn lời dạy nêu cao đường xử thế Coi sơn hà xã tắc là thiêng Lấy độc lập tự do làm quý Toàn cầu hội nhập, xây quốc gia hùng mạnh văn minh Quốc tế giao lưu, cùng nhân loại hòa bình hữu nghị Ngàn thu văn hiến, Hồng Lạc tinh hoa Muôn dặm sơn hà, Việt Nam ý chí. Đồng Nai hào khí,sáng rực mười phương Tổ quốc thành đồng, lưu truyền vạn thế!