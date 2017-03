TP.HCM: Mở cao điểm huy động tối đa lực lượng kéo giảm tai nạn, ùn tắc

Tình hình TNGT đang tăng cao PC67 nhận định trong chín tháng đầu năm 2016, qua đánh giá tình hình TTATGT trên địa bàn ba cụm cho thấy TNGT đang có dấu hiệu tăng cao trở lại. Cụ thể, đã xảy ra 393 vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên (chiếm tỉ lệ 61% trong tổng số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên trên toàn địa bàn TP), làm chết 375 người (chiếm tỉ lệ 64%), bị thương 92 người (chiếm tỉ lệ 52%). Nguyên nhân chính của các vụ TNGT vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, chưa hiểu biết hết về những quy tắc giao thông. Đồng thời, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện tham gia giao thông cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình TTATGT trên địa bàn TP diễn biến phức tạp. Ước tính trung bình mỗi ngày có khoảng 850 mô tô, xe máy và 180 ô tô đăng ký mới. Tổng số phương tiện hiện nay TP đang quản lý (tính đến tháng 8-2016) là hơn 7,6 triệu xe cơ giới/8,6 triệu dân với hơn 7,1 triệu mô tô và hơn 590.000 ô tô, chưa kể lượng mô tô, xe máy các tỉnh hoạt động hằng ngày trên địa bàn TP. So với năm 2010, tăng 53% tổng số phương tiện. Ngoài ra, một số vụ TNGT xảy ra do nguyên nhân gián tiếp xuất phát từ cơ sở hạ tầng giao thông.