TP.HCM: Mưa gây ra 20 điểm ngập

Cũng theo Trung tâm Chống ngập TP.HCM, điểm ngập sâu nhất là 0,25 m. Theo ghi nhận của PV, sau cơn mưa, các tuyến đường Âu Cơ, khu vực Bàu Cát, Lũy Bán Bích (quận Tân Bình, Tân Phú)… đều bị ngập sâu trong nước. Hầu hết các điểm bị ngập là do bị ngăn dòng chảy trong quá trình thi công các dự án thoát nước.

Mưa gây ngập ở ngã tư Huỳnh Mẫn Đạt-Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) chiều 5-6. Ảnh: T.TRÚC

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6-6 ở khu vực Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, trong một, hai ngày tới sẽ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C và có nơi trên 37 độ C.

V.THUẬT - H.VÂN