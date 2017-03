TP.HCM: Mưa lớn, ngập cục bộ một số tuyến đường

Trong đó có một số nơi bị ngập khá nặng như đường Âu Cơ, Bàu Cát (quận Tân Bình); Gò Dầu, Lũy Bán Bích, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú); Quang Trung, Phan Huy Ích (quận Gò Vấp); Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh); Dương Văn Cầm, Đặng Thị Rành (quận Thủ Đức); Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân)…

Nước ngập trên đường Gò Dầu (quận Tân Phú). Ảnh: M.HIẾU

Do trận mưa vào cuối giờ chiều trùng giờ tan tầm nên gây tình trạng kẹt xe kéo dài trên nhiều tuyến đường. Rất nhiều phương tiện bị chết máy do bị ngập nước. Theo Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập TP, cơn mưa trên diện rộng chiều qua đã gây ngập 12 điểm, chiều sâu ngập từ 0,1 đến 0,3 m. Các điểm ngập chủ yếu tập trung ở khu Bàu Cát (quận Tân Bình) và quận Thủ Đức. Nguyên nhân ngập là do ảnh hưởng của việc chắn dòng thi công kênh Tân Hóa và nút giao thông Gò Dưa.

M.HIẾU