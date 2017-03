TP.HCM: Mức tiêu thụ điện tăng kỷ lục

Do thời tiết nắng nóng, cùng lúc nhiều người sử dụng quạt, máy lạnh đã làm công tắc tại nhiều nơi (như quận 7, Tân Phú, Tân Bình…) nhảy, ngắt nguồn.

Cũng theo EVN HCMC, từ ngày 8-4 sẽ đưa vào hoạt động Phòng Thông tin tuyên truyền về an toàn và tiết kiệm điện tại số 1 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Đây là địa chỉ nhằm hướng dẫn, giới thiệu và tư vấn đến người dân, các doanh nghiệp cách sử dụng điện và các nguồn năng lượng an toàn, hiệu quả.

Ngày 4-4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có báo cáo cho biết doanh thu bán điện tháng 3 ước đạt 13.155 tỉ đồng, tăng 23,09% so với cùng kỳ; tính chung ba tháng đầu năm ước đạt 37.609 tỉ đồng, tăng 23,87% so với cùng kỳ. Trong tháng 3, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 10,9 tỉ kWh, trong đó điện sản xuất chiếm 37,6%. Lũy kế quý I, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 29 tỉ kWh, tăng 9,93% so với cùng kỳ năm 2012.

TP - VH - MP