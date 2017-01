TP.HCM muốn thu phí 'dịch vụ đô thị lớn' luật chưa nêu

"TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cơ chế áp dụng cho một số công trình cấp bách, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và khu vực cửa ngõ, trung tâm TP.HCM".

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa nêu tại buổi làm việc của Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc với UBND TP về các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông cho TP.HCM đang diễn ra.

Theo đó, TP.HCM đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và cho phép UBND TP chỉ định thầu đối với một số dự án thuộc chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 đã được duyệt chủ trương đầu tư.

Đơn cử TP.HCM đề nghị xây đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 3,4 km với tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng theo cơ chế khẩn, cấp bách sẽ khởi công trong năm 2017 và hoàn thành năm 2018.

Theo UBND TP, hiện các phương tiện lưu thông từ khu vực sân bay và trung tâm TP về phía Tây chỉ tập trung trên tuyến đường Cộng Hòa ra đường Trường Chinh dẫn tới quá tải và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

"Khi thực hiện dự án này sẽ hình thành thêm một đường mới từ khu vực cửa ngõ sân bay, trung tâm về phía Tây sẽ giảm ùn tắc trên các đường Trần Quốc Hoàn, Cộng Hoà và góp phần giảm ùn tắc khu vực sân bay, đặc biệt giúp tổ chức giao thông sau khi mở rộng đường Hoàng Hoa Thám trong kế hoạch tăng hướng kết nối sân bay ra đường Cộng Hoà" - đại diện UBND TP giải thích thêm.

UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép TP nghiên cứu cơ chế phụ thu đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn TP phù hợp với thực tế. Nguồn thu này không phải điều tiết về Trung ương và không đưa vào tính cân đối ngân sách vào đầu thời kỳ ổn định.



"Cho phép thành phố nghiên cứu phương án xây dựng, quản lý thu một số loại phí đối với hoạt động dịch vụ ở một đô thị lớn mà hiện nay chưa được pháp luật ban hành. Nguồn thu này không phải điều tiết về Trung ương và không đưa vào tính cân đối ngân sách vào đầu thời kỳ ổn định" - Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa nói.



UBND TP cũng kiến nghị cho phép TP được trích lại 100% tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và nguồn thu do cơ quan thuế, hải quan thực hiện để có điều kiện đầu tư mới phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.



