TP.HCM: ‘Năm 2017, tội phạm chắc chắn giảm’

TP.HCM thí điểm mô hình đặc nhiệm hình sự một cấp Báo cáo với đoàn công tác của Thành ủy tại buổi làm việc với Đội CSHS đặc nhiệm (Đội 3) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vào ngày 28-11, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP, đánh giá đã có nhiều nỗ lực nhưng kết quả kéo giảm tội phạm chưa đạt được như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân của việc này là do tổ chức lực lượng. Theo tướng Minh, hiện hình sự đặc nhiệm bố trí theo hai cấp: Cấp TP (Đội 3, Đội 4) và cấp huyện. Mô hình này đang bộc lộ một số hạn chế trong công tác phối hợp, tuần tra, xử lý đối tượng. Trước thực trạng đó, Công an TP đã làm việc với Bộ Công an, xin thí điểm đề án tổ chức lực lượng CSHS đặc nhiệm theo một cấp. Hiện nay, Bộ Công an đã đồng ý chủ trương và chỉ đạo cho thí điểm thành lập một đội CSHS đặc nhiệm phụ trách năm quận, huyện tại TP gồm quận 7, quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Sau khi triển khai thí điểm từ một đến hai năm thì tổng kết đánh giá để Bộ nghiên cứu, xem xét cho nhân rộng ra toàn TP.