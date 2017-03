TP.HCM: Ngập do quản lý kém

Ngày 2-11, ThS Phạm Thế Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên nước - Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, đã báo cáo một số kết quả nghiên cứu, thực hiện kiểm soát triều và chống ngập cho TP (theo quyết định của Thủ tướng về quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP đến năm 2020).

Dự án chống ngập còn trên giấy

Năm 2008, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho TP.HCM. Viện Khoa học thủy lợi miền Nam phối hợp cùng các nhà khoa học đầu ngành trong nước lập dự án chi tiết, giai đoạn đầu được xác định thực hiện từ năm 2008 đến 2012. Theo ông Phạm Thế Vinh, những việc dự kiến phải làm trong giai đoạn đến năm 2012 hiện không thể làm kịp vì đến nay giai đoạn lập dự án chưa xong.

Theo dự kiến, trong giai đoạn một, dự án chia làm ba đợt để thi công lắp đặt các cống ngăn triều và đê bao. Cụ thể, đợt một lắp sáu cống lớn tại cửa sông Phú Xuân, Mương Chuối, sông Kinh, Kinh Lộ, Thủ Bộ, Kênh Hàng và các cống nhỏ (đường kính 10-20 m) ở các kênh, rạch nhỏ. Đợt hai lắp thêm hai cống tại rạch Tra, sông Vàm Thuật, cống nhỏ liên bờ hữu sông Sài Gòn. Nạo vét trục Rạch Tra-An Hạ-Nam Sài Gòn và trục Vàm Thuật-Tham Lương-Bến Cát-Rạch Nước Lên (trục này TP đang làm). Đến đợt ba, xây dựng bốn cống lớn tại Bến Nghé, Tân Thuận, Bến Lức và kênh Xáng Lớn; mở thông cống An Hạ hiện hữu, xây dựng hoàn chỉnh tuyến đê bao và các cống nhỏ khác.

Như vậy, giai đoạn một sẽ xây dựng 12 cống chính và các cống nhỏ nằm trên các tuyến đê bao (còn gọi chống ngập từ vòng ngoài). Hệ thống đê bao được kết hợp trên các tuyến đường giao thông hiện hữu và quy hoạch; cải tạo các tuyến kênh trục thoát nước chính. Dự kiến đến năm 2012, TP bắt đầu thực hiện các giải pháp kiểm soát thủy triều, chủ động hạ thấp mức nước trên các kênh trục bao quanh vùng bờ hữu sông Sài Gòn-Nhà Bè, phát huy khả năng trữ nước của hệ thống trữ nước kênh rạch, hồ nước và các khu vực trũng thấp. Việc này sẽ làm tăng khả năng tiêu thoát nước cho hệ thống cống rãnh trong TP, tạo nền cho việc tiêu thoát nước mưa từ hệ thống kênh, rạch. Tuy nhiên, do mới trong giai đoạn lập dự án nên những hiệu quả chưa biết ra sao.

Mỗi khi mưa lớn, nhiều nơi ở nội thành TP lại bị ngập nặng. Trong ảnh : Học sinh Trường Mầm non phường 14, quận Tân Bình phải lội nước bì bõm sau một cơn mưa. Ảnh: V.THUẬT

Ngập do mưa, triều cường và… con người

10.080 tỉ đồng là kinh phí dự kiến thực hiện giai đoạn một dự án chống ngập cho TP.HCM.

Theo ông Vinh, đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn năm sau thường cao hơn năm trước 0,83 cm. Trong khi đó, nước biển cũng dâng cao hằng năm 0,3 cm. Với tình hình đó, TP khó thoát cảnh ngập nặng do triều cường.

“Hiện có nhiều tuyến kênh sau khi nạo vét và đóng cừ hai bên bờ thì mặt cắt bị thu hẹp (như kênh Tàu Hủ). Điều này rất nguy hiểm với tình hình ngập lụt tại TP vì khả năng trữ nước của các sông, kênh, rạch phụ thuộc vào mực nước triều từ dưới 2,5 m (-2,5 m) đến trên 1,5 m (+1,5 m). Nếu như dự báo của chúng tôi đúng, đến năm 2020, đỉnh triều cường tại trạm Phú An sẽ dâng cao đến 1,92 m chứ không dừng lại 1,55 m như thời gian qua” - ông Vinh nhận định.

Ngoài chuyện ngập do triều cường, ông Vinh cho rằng lượng mưa năm sau thường lớn hơn năm trước cũng chính là nguyên nhân khách quan gây ngập tại TP. Thực tế hệ thống cống thoát nước hiện hữu còn nhỏ, chưa đồng bộ; các trục thoát nước dài, bị bồi lấp, sông rạch ngày càng bị thu hẹp; diện tích hồ trữ nước hiện không còn; các dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước ngăn dòng chảy...

Về chủ quan, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính gây ngập thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước. PGS-TS Lê Phu, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nói không phải tại người dân mà lỗi chính thuộc về các cơ quan quản lý. Vẫn biết ngập do mưa và triều cường nhưng do quản lý yếu kém nên kênh, rạch mới bị san lấp hết. Việc xảy ra tình trạng san lấp kênh, rạch tràn lan là do tầm nhìn quy hoạch của chúng ta kém và lãnh đạo TP cần nhìn ra vấn đề đó.

“Nếu không xem quản lý yếu kém là một nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng thì TP chưa chắc hết ngập. TP chúng ta chưa để ý nhiều về yếu tố quản lý trong khi ai cũng biết quản lý hệ thống thoát nước không tốt thì nước không thể thoát được từ khu vực nội thị ra sông ngòi” - TS Phạm Văn Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Vina, nhấn mạnh.

Bờ bao như đồ bỏ Tình trạng bể bờ bao gây ngập như hiện nay là do bờ bao của chúng ta quá kém, cứ làm xong rồi lại bể. Ngoài ra, mỗi khi họp bàn tìm cách chống ngập cho TP thì chỉ có các nhà khoa học ngồi nói chuyện cho nhau nghe, còn cấp lãnh đạo TP chẳng ai đến dự. Nên chăng TP cử hẳn một vị chuyên dự các hội thảo về chống ngập, kẹt xe… để đưa ra các quyết sách phù hợp với thực tế. Ông PHAN PHÙNG SANH, Phó Chủ thịch thường trực Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM Diện tích thoát nước tự nhiên không đủ Theo Quyết định 1547 của Thủ tướng, các đô thị phải đảm bảo diện tích mặt nước tối thiểu là 17% diện tích tự nhiên. Theo quy hoạch phát triển không gian đô thị đến năm 2025, diện tích sông rạch ở TP chỉ còn trên 32.000 ha, chiếm 15,3% tổng diện tích đất tự nhiên. Tuy nhiên, số liệu này đã bao gồm cả diện tích sông lớn như sông Sài Gòn, Nhà Bè và vùng Cần Giờ. ThS PHẠM THẾ VINH, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên nước (Viện Khoa học thủy lợi miền Nam)

VĂN THUẬT